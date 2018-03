França contabiliza 600 carros queimados no 14 de Julho

Quase 600 carros foram queimados e 220 pessoas foram detidas por atos de vandalismo registrados na França entre domingo, 13, e esta terça-feira, 15. Os protestos são por conta do dia 14 de julho, dia da festa nacional, segundo informou o Ministério do Interior francês. Na madrugada de segunda foram incendiados 295 veículos, dos quais 150 estavam na região de Paris e os outros no resto do país, disseram fontes do ministério. Na noite anterior, foram 297 carros destruídos pelo fogo e mais uma vez a maioria (211 carros) em Île-de-France. Quanto às detenções realizadas pelas forças da ordem, foram 98 entre segunda e esta terça-feira, após as 121 entre domingo e segunda.