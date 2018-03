França convoca embaixador chinês após comentário sobre Tibete O ministro francês das Relações Exteriores, Bernard Kouchner, convocou na quarta-feira o embaixador chinês na França para pedir explicações sobre seus comentário alertando o presidente do país europeu a não se encontrar com com o Dalai Lama. O embaixador Kong Quan ganhou amplo destaque na França ao dizer que haveria "graves consequências" se o presidente Nicolas Sarkozy se encontrasse com o líder espiritual do Tibete em agosto, quando o Dalai Lama deve visitar Paris. A ameaça de Kong deixou indignadas as autoridades francesas, e Kouchner disse a repórteres ter convocado o embaixador. "Estamos muito surpresos com a declaração dada pelo embaixador da China nesta manhã e eu pedi que ele viesse me ver...para que eu possa entender e ele possa explicar sua posição, que pareceu difícil de aceitar do ponto de vista da França", afirmou o chanceler. Depois do encontro com Kouchner, Kong disse a repórteres acreditar ter esclarecido o assunto. "Nós conversamos sobre muitas coisas. Acho que ele ficou satisfeito." A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reuniu-se com o Dalai Lama, recebendo elogios de defensores dos direitos humanos. Sarkozy, porém, não disse ainda se pretende encontrar o líder tibetano.