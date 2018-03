França detecta novo vazamento em planta nuclear A Areva, empresa nuclear francesa, detectou um vazamento de urânio em uma fábrica no sudeste da França, disse o órgão de segurança francês na sexta-feira. O órgão de segurança disse ter enviado uma equipe de especialistas para checar a situação no local, em Romans-sur-Isere, mas não deu nenhuma indicação das dimensões do vazamento, revelado na quinta-feira. Areva, empresa estatal que faz reatores nucleares e lida com urânio, disse que o vazamento está restrito ao local e não oferece risco ao meio-ambiente. "O duto defeituoso foi desativado por nossas equipes", informou a Areva em comunicado, acrescentando que esse duto liga uma oficina onde se faz combustível a uma estação de tratamento de urânio. A notícia do vazamento veio apenas um dia depois do governo ter exigido testes em todas as 19 usinas nucleares francesas, medida tomada devido à revelação, feita pela Areva, de que urânio líquido não-enriquecido tinha vazado acidentalmente em outra área do sudeste do país. A Areva disse à autoridade de segurança ASN que o vazamento mais recente aconteceu devido a uma rachadura "de anos de idade" em um duto subterrâneo que transportava uraânio líquido. "A Areva vai começar a limpeza da área afetada no dia 18 de julho", disse a ASN em um comunicado, acrescentando que os dutos pareciam não atender às normas de segurança. A ASN criticou a Areva pela maneira como lidou com o vazamento anterior em Tricastin, afirmando que a empresa demorou a comunicar o problema e tomou medidas de segurança insatisfatórias. A notícia de um novo vazamento é uma saia justa para a Areva, protagonista dos planos do presidente Nicolas Sarkozy de vender tecnologia em energia nuclear ao resto do mundo. (Reportagem de Muriel Boselli e Benjamin Mallet)