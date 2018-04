França diz que ameaça terrorista é real após vídeo de bin Laden

PARIS- O ministro do Interior da França, Brice Hortefeux, declarou nesta quarta-feira, 27, que a ameaça de um ataque terrorista no país é real, horas após um vídeo de Osama bin Laden ter sido divulgado pela rede Al-Jazira do Catar.

Citado pela edição online do jornal Le Figaro, Horteufex disse que as ameaças do líder da Al-Qaeda de que iria matar franceses "se encaixariam no padrão das diferentes ameaças que já foram feitas contra nosso país e nossos cidadãos.

O ministro ressaltou que a vigilância das autoridades francesas é "completa".

Nas últimas semanas, oficiais franceses têm dado alertas sobre um risco maior de ataques terroristas, mas não aumentaram o alerta nacional para o último nível.

Segundo Bin Laden afirma no vídeo, o sequestro de cinco franceses ocorrido no Níger no mês passado foi uma advertência a Paris. Para o terrorista, os franceses estão cometendo "injustiças" contra "nossa nação muçulmana".