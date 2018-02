França diz ser vítima de boicote turístico de Pequim O órgão oficial de turismo da capital chinesa, Pequim, pediu às agências de viagens que parem de vender pacotes para a França, disse o Ministério das Relações Exteriores da França, nesta sexta-feira. As relações entre a França e a China está estremecidas devido aos milhares de manifestantes pró-Tibete que atrapalharam o revezamento da tocha olímpica em Paris, no mês passado, forçando os organizadores a apagá-la por questões de segurança. Os nacionalistas chineses logo conclamaram um boicote aos produtos franceses, mas Paris esperava que as tensões fossem aliviadas, até que o boicote ao turismo surpreendeu os franceses. "Sabemos que essa recomendação foi feita pela administração do turismo em Pequim", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Pascale Andreani, em uma entrevista coletiva. "Nossa embaixada em Pequim já entrou em contato com as autoridades chinesas, para descobrir a razão que motivou o boicote", acrescentou. O caminho da tocha também foi interrompido em diversas outras cidades do mundo, principalmente Londres e San Francisco. Cerca de 700 mil turistas chineses visitaram a França no ano passado, de acordo com a Maison de la France, órgão de turismo. Não ficou claro quantos deles vêm de Pequim. Sarkozy deu início à discórdia ao se recusar a dizer se compareceria à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, sugerindo que a boicotaria caso a China não conversasse com o Dali Lama. Enviados do Dalai Lama se encontraram com autoridades chinesas no dia 4 de maio, para discutir as recentes revoltas no Tibete. Os próximos encontros estão agendados para a segunda semana de junho. (Reportagem de Brian Rohan e Tamora Videillet)