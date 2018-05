França e Líbia negam elo de acordo militar e caso de enfermeiras A França e a Líbia rebateram neste sábado as acusações de que um acordo para vender equipamento militar europeu para Trípoli estaria ligado à libertação das cinco enfermeiras e o médico estrangeiros presos no país do norte da África. A indústria militar EADS, de origem franco-germânica, e a MBDA, uma associação que inclui a EADS, a britânica BAE e a italiana Finmeccanica, finalizaram um contrato para vender tanques antimísseis para a Líbia. "O contrato que a Líbia assinou com a EADS não foi em troca da libertação das enfermeiras e médico", afirmou Saif al-Islam, filho do líder líbio, Muammar Kaddafi. "Foi uma coincidência. A libertação foi por motivos humanitários e não pode ser confundida com uma troca", afirmou. Cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestino foram libertados horas antes de uma visita a Trípoli no mês passado do presidente da França, Nicolas Sarkozy. A viagem melhorou as relações entre a Líbia e o Ocidente. Sarkozy, cuja mulher havia visitado o país dias antes numa missão para ajudar na libertação das enfermeiras, fechou um acordo sobre defesa e assinou um documento de entendimento sobre energia nuclear durante a visita. Uma autoridade do palácio presidencial francês negou que ele tenha tido um papel direto na venda das armas. "Negociações comerciais entre a MBDA e as autoridades líbias têm se dado há tempos, e nunca intervimos para acelerar a sua conclusão", declarou Claude Gueant, chefe do gabinete de Sarkozy, à imprensa francesa. "O tema (da venda de armas) não foi tocado em nenhum momento durante as nossas discussões sobre a libertação das enfermeiras búlgaras", afirmou. No entanto, Gueant reconheceu que a visita do presidente poderia ter criado um "clima favorável" para que as negociações fossem concluídas. (Por Astrid Wendlandt)