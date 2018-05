França faz checagem em trens após ameaça de segurança Autoridades francesas intensificaram a segurança em trens no leste do país depois de receber indicações de uma "ameaça terrorista", informou uma autoridade nesta quarta-feira. A polícia e funcionários da operadora ferroviária SNCF conduziram checagens em diversos trens com chegada e partida de Luxemburgo e em estações ferroviárias, disse uma autoridade de Haut Rhin, no leste da França. Segundo a fonte, autoridades "receberam informação de que poderia haver ações ligadas a ameaças terroristas". Ainda de acordo com ele, as checagens ainda estão em andamento, mas, como o nível de alerta antiterrorismo já está no segundo maior patamar, tais avisos de segurança não seriam incomuns. O Ministério do Interior não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. (Reportagem de Gerard Bon)