França faz teste com míssil nuclear a partir de submarino

A França realizou com sucesso seu primeiro teste do novo míssil estratégico M51, capaz de carregar material nuclear, a partir de um submarino nesta quarta-feira, 27, conforme anunciou o Ministério da Defesa, segundo a agência AFP.

"Hervé Morin, ministro da Defesa, expressa sua grande satisfação após o êxito do quarto voo experimental do míssil estratégico M51 realizado, como sempre, sem carga nuclear", indicou o Ministério por meio de comunicado. O tiro do submarino foi feito após três disparos feitos de plataformas terrestres.

"O disparo foi realizado às 9h25 (6h25 no horário de verão brasileiro) a partir da baía de Audierne, onde estava o submarino 'le Terrible', e ocorreu como estava previsto", detalhou o comunicado.

O míssil nuclear M51 equipará a partir de 2010 os submarinos nucleares lançadores de artefatos de nova geração da Força Oceânica Estratégica.