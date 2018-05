França mantém alerta por causa da neve

PARIS - A França mantém neste domingo, 19, o alerta em 37 departamentos do norte e oeste do país por causa das nevascas previstas, que provocam problemas nos transportes, incluindo os aéreos, que sofrem atrasos e cancelamentos.

No aeroporto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle, o maior do país, os voos acumulam atrasos de entre 30 minutos e uma hora, depois que a Aviação Civil anunciou no sábado a supressão de um de cada quatro voos previstos.

Milhares de passageiros se viram obrigados a passar a noite no Charles de Gaulle ao qual chegaram desviados, após o fechamento do aeroporto de Heathrow, em Londres.

Nos outros aeroportos do país o tráfego também está perturbado embora, por enquanto, não tenha sido anunciado a supressão de voos.

As autoridades alertaram das dificuldades de circulação pelas estradas do norte e oeste do país por causa da soma do gelo à neve que caiu durante a noite, o que faz com que a calçada esteja deslizante.

O tráfego estava muito complicado na região de Paris, onde os ônibus que ligam a capital com as localidades de seu entorno foram cancelados.

Também se registram problemas nos trens, onde os de alta velocidade não podem alcançar seu máximo rendimento por causa da neve.