França prepara-se para greve de transportes nesta 3a Os franceses devem enfrentar um dia caótico no trânsito nesta terça-feira, quando sindicatos do país lançam uma greve nacional contra uma proposta de reforma previdenciária para o funcionalismo público. Os sindicatos ferroviários iniciam a greve por tempo indeterminado às 20h (17h, horário de Brasília). Além disso, os funcionários do transporte público de Paris, da empresa de energia EDF e da companhia de gás GDF devem começar uma paralisação na quarta-feira. A SNCF, estatal do setor ferroviário, disse que apenas 90 dos 700 trens expressos intermunicipais devem funcionar durante a greve, e que somente 10 por cento dos ônibus e metrôs circularão em Paris na quarta-feira. Estudantes esquerdistas ameaçaram aderir ao protesto bloqueando estações de trem, embora as principais entidades estudantis tenham se distanciado da convocação. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, já afirmou que as portas do diálogo permanecem abertas, mas insistiu que não vai recuar em relação aos principais pontos das reformas no chamado "regime especial" de aposentadorias. "Se essa reforma não for feita hoje, ninguém pode garantir que em 10 ou 15 anos suas aposentadorias ainda poderão ser pagas", disse o ministro do Trabalho, Xavier Bertrand, ao canal de TV France 2. Criado após a Segunda Guerra Mundial para trabalhadores em funções especialmente desgastantes, o regime especial permite que alguns funcionários públicos se aposentem após 37,5 anos de contribuição, em vez de 40 anos. O governo diz que esse sistema está ultrapassado, é injusto e exigirá, só neste ano, uma injeção de 5 bilhões de euros (7,3 bilhões de dólares). Uma pesquisa do instituto LH2 divulgada no jornal esquerdista Libération mostrou que 59 por cento dos franceses apóiam a proposta de Sarkozy. Outra pesquisa, feita pelo BVA e publicada no jornal econômico Les Echo, indicou que 55 por cento consideram a greve injustificada.