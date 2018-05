França suspende operações no Afeganistão após morte de soldados

PARIS - O presidente da França, Nicolas Sarkozy, suspendeu as operações militares do país no Afeganistão depois da confirmação de que eram franceses os quatro soldados mortos por um membro das forças afegã nesta sexta-feira, 20.

Segundo uma fonte do setor de inteligência do Afeganistão, quatro militares franceses foram mortos e 17 ficaram feridos em um ataque de um soldado afegão no vale de Taghab, na província de Kapisa, leste do país.

Recentemente vários soldados das tropas estrangeiras foram mortos por membros das unidades da segurança afegã, o que vem prejudicando as relações entre as forças do Afeganistão e as da Otan, que preparam a retirada de seu contingente de combate para 2014.