França vai pedir ajuda da ONU para criação de força africana anti-Boko Haram

Fabius falou em viagem em que percorrerá Chade, Camarões e Niger, países que lançaram operações militares contra os rebeldes. O Boko Haram já matou milhares de pessoas em uma guerra que já dura seis anos e visa a implantar um estado islâmico no norte da Nigéria.

"O apoio da França às forças integradas africanas é total. A França vai apoiar o apelo da União Africana e de outros países preocupados com uma resolução a ser votada pelo Conselho de Segurança", disse Fabius na capital do Niger.

A União Africana autorizou a combinação das forças armadas de Nigéria, Chade, Camarões, Níger e Benin no último mês durante congresso na Etiópia. A resolução do Conselho de Segurança pode fazer com que essa força multinacional ganhe status de missão da ONU, dizem membros da União Africana.

O exército foi idealizado em parte porque há a percepção de que a Nigéria não estaria dando conta de derrotar os radicais, que lançaram uma série de ataques além da fronteira no Lago Chade nas últimas semanas, além de matar outras centenas de pessoas na Nigéria.

(Por Abdoulaye Massalaki)