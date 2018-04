França vende prisão de Avignon para aumentar arrecadação Como parte dos esforços para aumentar seu caixa, o governo francês colocou à venda uma prisão do século 13 localizada em Avignon, no sul do país, e que deve transformar-se em um hotel de luxo. A prisão de 7.000 metros quadrados está sendo vendida sob a condição de que toda ela ou parte seja transformada em um hotel quatro estrelas. Segundo o jornal Le Figaro, os interessados em adquirir a propriedade, que serviu de prisão até 2003, podem oferecer suas propostas até 23 de janeiro. O jornal afirmou que, nos próximos dois anos, nove prisões francesas podem ser vendidas, gerando milhões de dólares para o Ministério da Justiça. O governo prevê que a venda dos imóveis acrescente 800 milhões de euros (1,19 bilhão de dólares) ao Orçamento deste ano. "Vamos levantar quase 800 milhões de euros neste ano, ou seja, mais do que nossa meta original de 500 milhões", afirmou o ministro das Contas Públicas do país, Eric Woerth, em entrevista publicada pelo jornal La Tribune, na quinta-feira. O governo francês já levantou 142 milhões de euros (210,3 milhões de dólares) ao vender o prédio usado para abrigar o Ministério da Cooperação, disse Woerth. E também colocou à venda um centro de conferências que abrigou o quartel-general dos nazistas na Paris ocupada, durante a Segunda Guerra Mundial. A França viu-se criticada por parceiros da União Européia (UE) por não cumprir suas promessas de equilibrar as contas públicas. E há dúvidas sobre se o presidente francês, Nicolas Sarkozy, conseguirá implantar reformas sem verbas extras para facilitar esse processo. (Por Anna Willard)