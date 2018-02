Franceses veem Sarkozy mais preso ao poder que a Carla Bruni

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni completam dois anos de casamento na quarta-feira, 3. Neste período, o casal não economizou demonstrações de carinho, mas a maioria dos franceses entende que o presidente está mais envolvido ao poder do que pelo amor de sua mulher, segundo uma pesquisa realizada pela Ipsos.

Pelo menos 69% dos cidadãos franceses estão convencidos que embora Carla pedisse "Sarkozy não abdicaria (do poder)", segundo aponta o estudo. Não parece que a ex-modelo e cantora faça um pedido desses, a julgar pelas recentes declarações em que deixou claro que a decisão de concorrer ou não à reeleição em 2012 é dele. Carla revelou, no entanto, que "como esposa, um mandato para Sarkozy seria suficiente".

A primeira-dama francesa terá de esperar que ele tome a decisão e que continue exercendo a presidência, algo que está desempenhando melhor do que os que pensavam que o Eliseu seria rodeado por escândalos com sua chegada.

Prudente, elegante e em um discreto segundo plano, a mulher do presidente francês conquistou o respeito de todos e neste último ano aproveitou sua posição e sobrenome para desenvolver um novo trabalho, o humanitário, como embaixadora do Fundo Mundial contra a Aids.

Carla acaba de retornar de Benin, onde em companhia de Belinda Gates, a esposa do fundador da Microsoft, Bill Gates e co-presidente da Gates Fundation, visitou projetos financiados pela organização no país. Para realizar essa viagem teve de ausentar-se do habitual jantar da moda que é realizado ao final dos desfiles de alta costura e não compareceu ao aniversário de 55 anos de seu marido.

Nestes dois últimos anos, Carla Bruni-Sarkozy, de 42 anos, conseguiu perder um pouco a aura de frivolidade que a rodeava e esteve à altura, embora às vezes tenha tido que renunciar a algumas coisas. Isso ocorreu no fim de semana passado quando um jornalista perguntou sobre o escândalo "Clearstream", no qual foi julgado o ex-primeiro-ministro francês e rival político de Sarkozy, Dominique de Villepin. "Isso não me interessa", respondeu.

A ex-modelo também se sentiu incomodada com uma das canções do Festival de Sanremo que se refere a ela e ao marido ironicamente, o que motivou seu cancelamento no evento. "Menos mal que existe Carla Bruni. Somos assim. Sarkono, Sarkosi...se se fala de ti, o problema não existe", diz a letra da canção, que ela não teria gostado. São ossos do ofício que, segundo a pesquisa da Ipsos publicada pela revista Point de Vue, Carla Bruni está fazendo bem.

Para 66% dos entrevistados ela não deveria ser mais visível como primeira-dama e só 25% opinam que ela exerce influência nas decisões políticas do marido, frente a 30% que consideram o contrário.

Carla disse em novembro que, como em qualquer casal, "cada um tem uma influência pessoal sobre o outro", mas especificou que não tem nenhuma influência política sobre Sarkozy. "Felizmente, se não seria um inferno!", acrescentou.

A maioria aprova sua independência e liberdade na hora de escolher seu trabalho fora do Eliseu, completando ao mesmo tempo com suas obrigações de representação no exterior.

Ninguém impõe nem proíbe nada, segundo a primeira-dama, que tomou a liberdade, por exemplo, de subir a um cenário em Nova York para participar de uma homenagem ao líder sul-africano Nelson Mandela, por ocasião de seu 91º aniversário.

Este ano é possível que à sua face musical e humanitária se acrescente à cinematográfica e faça um filme com o diretor americano Woody Allen. Outro papel que tem pendente é o de voltar a ser mãe, um desejo que nunca escondeu e que está disposta a materializar, caso não consiga ficar grávida, através da adoção.