Funcionários e polícia se chocam em aeroporto durante greve da Iberia Trabalhadores sindicalizados entraram em confronto com a polícia no aeroporto de Barajas, em Madri, nesta segunda-feira, no primeiro dia de uma greve de uma semana por mais de 3.800 postos de trabalho que devem ser cortados na Iberia, a principal companhia aérea da Espanha.