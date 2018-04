Funcionários evacuam plataforma de pétróleo após incêndio

Uma plataforma de petróleo no Mar do Norte teve que ser evacuada neste domingo, 25, devido a um incêndio. Até as 11 horas, 90 trabalhadores haviam sido retirados do local e o fogo já havia sido extinto, segundo autoridades britânicas. Na plataforma, situada nas proximidades das ilhas Shetland e a 177 milhas ao norte de Aberdeen, na Escócia, trabalham 159 pessoas, e todas devem ser retiradas do local. Os trabalhadores estão sendo levados para outras plataformas vizinhas, disse um porta-voz da Força Aérea Britânica (RAF), segundo a qual não há vítimas. Vários helicópteros da RAF e noruegueses, assim como pessoal da Guarda Costeira, participam da operação de resgate. A plataforma atingida - chamada Thistle Alpha - pertence à empresa sueca Lundin Petroleum, que trabalha na prospecção e exploração de petróleo em diferentes lugares do mundo.