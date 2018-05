Geórgia afirma que Rússia violou seu espaço aéreo

A Geórgia disse que dois jatos russos violaram seu espaço aéreo e soltaram uma bomba que não explodiu, informou a agência de notícias Itar-Tass nesta terça-feira, 7. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Shota Ustiashvili, disse que a invasão aconteceu na segunda-feira passada quando os jatos entraram no espaço aéreo do país e lançaram uma bomba próximo a vila de Tsitelubani na região de Gori. O porta-voz da Força Aérea russa Alexander Drobyshevsky negou as acusações, informa a agência de notícias.