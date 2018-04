Gordon Brown discursa e abafa rebelião no Partido Trabalhista

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, enfrentou seus críticos nesta segunda-feira, 8, após o Partido Trabalhista sofrer sua pior derrota eleitoral em um século e mais funcionários deixarem o governo. Brown reconheceu erros cometidos nos 90 minutos de discurso, feito em encontro com centenas de parlamentares das duas casas e aparentemente obteve apoio da maioria dos críticos.

Após mais de doze ministros e funcionários de pastas com status ministerial deixarem o governo na semana passada e à derrota dos trabalhistas nas eleições para o Parlamento Europeu, Brown enfrentou vários pedidos de renúncia, feitos principalmente por um grupo de trabalhistas rebeldes. Mas nesta segunda-feira os parlamentares que lotaram uma sala do Parlamento aplaudiram de maneira ruidosa quando Brown chegou.

O primeiro-ministro foi aplaudido várias vezes, enquanto repetia que não renunciará. "Eu tenho minhas qualidades e minhas fraquezas. Eu sei que preciso melhorar. Existem algumas coisas que faço bem, outras não tão bem. Eu aprendi que você tem estar aprendendo o tempo inteiro", disse Brown aos parlamentares, de acordo com texto do comunicado, já que foi um encontro fechado do premiê com os políticos.

Os rebeldes precisavam do apoio de 71 dos 350 parlamentares trabalhistas para desafiar o primeiro-ministro no recinto. No entanto, o discurso de Brown foi aplaudido pela maioria. Gritos de saudação e o barulho dos pés batendo no chão de madeira podia ser escutado atrás das portas. "Houve uma maciça demonstração de unidade", disse Ben Bradshaw, secretário de Cultura. "Ele fez o discurso da sua vida."

O discurso significa que Brown sobreviveu aos pedidos de renúncia e poderá liderar os trabalhistas nas eleições nacionais britânicas de 2010. "Eu acredito que o complô está morto e enterrado. Vamos em frente", disse a parlamentar Geraldine Smith. Pelo menos dois parlamentares pediram a Brown que renunciassem durante a reunião, mas não obtiveram apoio. E nesta segunda-feira, mais dois funcionários graduados deixaram os cargos: Tom Harris, vice-secretário dos Transportes, e Jane Kennedy, vice-secretária do Meio Ambiente. Outros trabalhistas também acreditam que não existe mais clima para Brown liderar a Grã-Bretanha.

DERROTA ELEITORAL

"Nós precisamos de um líder que possa vencer para os trabalhistas nas próximas eleições e não nos leve a uma derrota humilhante. Gordon Brown não é esse líder", disse o parlamentar Stephen Byers, ex-secretário dos Transportes do governo Brown. O Partido Trabalhista de Brown ficou em terceiro lugar nas eleições para o Parlamento Europeu, atrás do Partido Conservador e do Partido Independentista da Grã-Bretanha, uma agremiação política contrária à União Europeia.

Dados não totalizados, com 69 das 72 cadeiras que a Grã-Bretanha tem no Parlamento Europeu definidas nesta segunda-feira, indicam que os trabalhistas obtiveram cerca de 15,7% dos votos, enquanto os independentistas ficaram com 16,5% e os conservadores dispararam com 27,7%.

A votação nos trabalhistas cai mais de sete pontos porcentuais sobre as eleições europeias de 2004. Os resultados da Irlanda do Norte (Eire) ainda não foram totalizados. O pequeno partido de extrema-direita, o Partido Nacional Britânico, ficou em sexto lugar (6,2% dos votos), elegeu dois parlamentares e participará pela primeira vez do Parlamento Europeu.