Gordon Brown se desculpa após perda de dados de britânicos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, pediu desculpas ao Parlamento nesta quarta-feira, 21, pela perda de dados confidenciais de 25 milhões de britânicos, e mandou rever os procedimentos de segurança nos departamentos do governo. Na sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, Brown disse que ordenou a revisão ao secretário do gabinete, Gus O'Donnell, devido à polêmica envolvendo a perda de dois CDs que continham toda a base de dados dos chamados subsídios infantis que as famílias com filhos recebem. O primeiro-ministro admitiu que "não há como se desculpar" pelo ocorrido e prometeu fazer de tudo para conter um risco de fraudes. "Lamento profundamente e peço desculpas pelos danos e pela preocupação que isto causou a milhões de famílias que recebem o subsídio infantil", afirmou. Os dois CDs tinham sido enviados por correio normal do Fisco (Revenue & Customs), com sede em Tyne and Wear (nordeste da Inglaterra), ao Escritório Nacional de Auditoria, em Londres. Segundo o governo, o Fisco enviou os CDs no dia 18 de outubro e percebeu sua falta em 8 de novembro. Brown acrescentou que os bancos receberam a ordem do governo de rever as contas bancárias das famílias para detectar e impedir qualquer atividade fraudulenta. Oposição No entanto, o líder conservador David Cameron disse no Parlamento que milhões de pessoas estão preocupadas com a segurança de seus dados pessoais. "(A população) não verá um primeiro-ministro que tenta controlar tudo, mas que na realidade não pode tramitar nada?", questionou. Os britânicos "não só ficarão preocupados. Ficarão furiosos porque o governo fracassou em seu dever de proteger a população", disse Cameron em um exaltado debate parlamentar. O subsídio infantil, de 22,8 euros por semana por criança, é depositado pelas autoridades na conta bancária da família. Assim, os CDs tinham nomes, endereços, datas de nascimento, números de subsídio infantil, números da previdência social e detalhes de milhões de contas bancárias.