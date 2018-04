Gordon Brown tenta resistir a resultado das urnas e 'rebeldes'

Ainda mais enfraquecido dentro do próprio Partido Trabalhista, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, tenta resistir a outro golpe: o resultado ainda pior que o esperado nas eleições para o Parlamento Europeu. Já era aguardada uma derrota histórica. Mas as urnas revelaram que o Partido Trabalhista conseguiu apenas o terceiro lugar na preferência dos eleitores, com 16% dos votos, o nível de apoio mais baixo desde a Primeira Guerra Mundial.

Na liderança ficou o Partido Conservador, com 27%, seguido pela eurocético Partido da Independência Britânico (UKIP), com 17%. A crise econômica no Reino Unido e os escândalos dos gastos abusivos dos parlamentares britânicos enfureceram a população e jogaram por terra o apoio popular ao partido, há 12 anos no poder.

Descontentes com o crescimento do desemprego, eleitores deram espaço para o Partido Nacional Britânico (BNP), de extrema direita, contra a imigração e a União Europeia - tendência também vista em outros países da Europa. A legenda conseguiu chegar pela primeira vez ao Parlamento Europeu, obtendo dois assentos.

O comentarista da rede BBC Mark Mardell acredita que os ultradireitistas não têm representatividade para se articular como bloco em Bruxelas. No entanto, dentro do Reino Unido o BNP pressionará para ser ouvido, já que conseguiu representação nacional.

A percepção é de que Gordon Brown vive dias decisivos. Na sexta-feira, foi obrigado a reformar seu gabinete às pressas, depois que seis ministros renunciaram em apenas três dias. Agora, a maior expectativa recai sobre o movimento dos chamados "rebeldes" do Partido Trabalhista, que se opõem a Brown e articulam um abaixoassinado para forçar sua saída. O objetivo é conseguir a adesão de 50 parlamentares para tornar a lista pública.

"Gordon Brown parece ter estabilizado seu governo, mas a base ainda está instável e um deslizamento pode acontecer novamente a qualquer momento", diz o editorial desta segunda-feira do jornal britânico The Guardian. Depois da debandada de ministros na semana passada, novas mostras de insatisfação surgiram nesta segunda-feira.

Em artigo no diário The Times, o trabalhista e ex-secretário de Justiça de Tony Blair Charlie Falconer defendeu a saída de Brown. "O passo doloroso de mudar o nosso líder, que dedicou sua vida ao Partido Trabalhista e ao serviço público, será melhor para o partido e para o país", escreveu.

A secretária de Meio Ambiente, Jane Kennedy, deixou o governo após se recusar a expressar seu apoio a Brown. "O veredicto do povo britânico na quinta-feira (com as eleições locais) e ontem foi enfático", disse.