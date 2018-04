Governantes europeus criticam governo do Irã sobre protestos

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que está "decepcionada" com o discurso pronunciado nesta sexta-feira, 20, pelo líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, enquanto que o presidente francês, Nicolas Sarkozy, recomendou às autoridades de Teerã que não cometam o "irreparável".

Ambos fizeram essas declarações ao término de uma reunião de chefes de Estado e governo da União Europeia, na qual todos os líderes condenaram "firmemente" a violência contra os manifestantes no Irã, e destacaram que "os resultados das eleições devem refletir os desejos e aspirações do povo iraniano".

Por sua vez, o premiê britânico, Gordon Brown, afirmou que "sempre foi ouvida a voz dos direitos humanos, contra a repressão e a favor da liberdade de imprensa, o que continuará sendo feito". "Depende do Irã demonstrar a transparência das eleições e também convencer o mundo de que não serão repetidos os atos de repressão dos últimos dias", acrescentou.

Para Merkel, as declarações desta sexta do aiatolá Ali Khamenei, nas quais o líder religioso voltou a respaldar a polêmica vitória nas eleições do conservador Mahmoud Ahmadinejad, não correspondem às "esperanças da comunidade internacional nem às demandas da população iraniana".

A chanceler também expressou "seu grande respeito pelos iranianos", que se manifestaram "às dezenas de milhares para lutar por suas convicções e por um resultado eleitoral justo". Segundo Merkel, os protestos "já contribuíram um pouco para mudar o Irã."

Já Sarkozy assegurou que "essas manifestações por mais transparência são uma boa notícia", enquanto confiou que os "governantes iranianos não cometerão o irreparável". "Cabe ao povo iraniano escolher seu governo, e só podemos nos preocupar com a violência das reações", finalizou.