Governo britânico critica líder anglicano por 'defender sharia' Um membro do governo britânico acusou o arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, líder da Igreja Anglicana, de preparar uma "receita para o caos" ao sugerir ser inevitável a adoção, pela Grã-Bretanha, de alguns aspectos da sharia, o código de leis de inspiração islâmica. Os principais partidos políticos da Grã-Bretanha distanciaram-se na quinta-feira dos comentários feitos por Williams, líder espiritual dos 77 milhões de anglicanos do mundo e que já enfrenta, dentro de sua Igreja, um conflito em torno da ordenação de sacerdotes homossexuais. "Não se pode adotar dois sistemas jurídicos diferentes ao mesmo tempo. Isso seria uma receita para o caos", afirmou o secretário da Cultura britânico, Andy Burnham, acrescentando sua voz às críticas lançadas contra o arcebispo. Nick Clegg, líder dos Liberais Democratas (partido de centro), declarou: "A respeito disso, acho que ele cometeu um erro". Já o ex-secretário do Interior David Blunkett disse que adotar formalmente a lei islâmica "seria algo catastrófico em termos da coesão social". O tablóide The Sun, maior da Grã-Bretanha, escreveu na sexta-feira que o arcebispo de Canterbury "é uma perigosa ameaça à nossa nação". Em declarações dadas à BBC, Williams disse que outras religiões gozam de tolerância às suas leis na Grã-Bretanha e defendeu uma "acomodação construtiva" das práticas islâmicas em áreas como as disputas conjugais. Os comentários surpreendentes do arcebispo foram bem recebidos por alguns grupos muçulmanos, mas o governo disse estar fora de questão a possibilidade de princípios da sharia serem adotados nas cortes civis da Grã-Bretanha. "O primeiro-ministro deixou claro que, na Grã-Bretanha, serão aplicadas leis britânicas baseadas em valores britânicos", afirmou um porta-voz do premiê Gordon Brown. A sharia é baseada no Alcorão, nas palavras e ações do profeta Maomé e seus companheiros, além de nos pareceres de acadêmicos islâmicos. A lei cobre assuntos que vão de negociações comerciais a regulamentações sobre casamento.