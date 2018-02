Governo da Irlanda do Norte se diz próximo de acordo

Os líderes partidários da Irlanda do Norte disseram nesta segunda-feira, 1º, que estão perto de chegar a um acordo para uma nova proposta de governo que deve salvar a coalizão Católica-Protestante.

A administração do país esteve à beira do colapso após Sinn Fein, líder do Partido Católico Irlandês, ameaçar acabar com a parceria de dois anos e meio com os protestantes britânicos o Partido Democrático Unionista.

Mas ambas as partes anunciaram nesta segunda que as diferenças diminuíram drasticamente após seis dias de negociações na última semana. Ambos os partidos se dizem otimistas e devem concluir as negociações até terça-feira.

O novo acordo deve abranger planos para o Departamento de Justiça e novos sistemas para mediar os protestos de grupos protestantes conservadores.