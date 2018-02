Governo holandês é dissolvido por diferenças sobre Afeganistão

A coalizão de Governo na Holanda foi dissolvida esta madrugada sem ter podido chegar a um acordo sobre sua presença militar no Afeganistão após várias horas de discussão.

O primeiro-ministro holandês, o democrata-cristão Jan Peter Balkenende, anunciou a dissolução de seu gabinete e que este sábado o comunicará à rainha Beatrix.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta crise governamental foi originada na oposição dos ministros trabalhistas a atender o pedido da Otan para que a Holanda estenda sua participação militar no Afeganistão.

O conselho de ministros se reuniu na noite da sexta-feira para tentar chegar a um acordo que não foram capazes de alcançar os democratas-cristãos, capitaneados por Balkenende, e os trabalhistas, com o vice-primeiro-ministro, Wouter Bos, à frente.

O líder trabalhista e vice-primeiro-ministro deixou claro em um debate de urgência no Parlamento que seu partido não aceitará a proposta da Otan para que as tropas continuem um ano mais no país asiático.

Enquanto isso, Balkenende considera que a Holanda deve cumprir com sua "responsabilidade" e aceitar o pedido da Aliança Atlântica.