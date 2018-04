Governo interino fracassa, e Itália deve ter eleição antecipada O presidente do Senado italiano, Franco Marini, desistiu na segunda-feira de formar um governo provisório, e dessa forma a convocação de eleições antecipadas é a única alternativa que resta para preencher o vácuo político deixado pela renúncia do primeiro-ministro Romano Prodi. Marini recebeu um pedido do presidente Giorgio Napolitano para formar um governo provisório e pluripartidário que realizasse uma reforma eleitoral da Itália. Mas ele disse que não houve apoio dos partidos para isso. "Não pude encontrar uma maioria significativa para uma reforma eleitoral", disse Marini a jornalistas ao deixar o gabinete de Napolitano. Assim, Napolitano fica praticamente sem opção senão dissolver o Parlamento e convocar uma eleição geral, provavelmente até meados de abril. Era isso que queria o líder conservador Silvio Berlusconi, apontado pelas pesquisas como favorito para chefiar o governo italiano pela terceira vez. "Esperamos --e achamos que isso vai acontecer-- que o chefe de Estado convoque eleições imediatamente, porque o país precisa rapidamente de um governo eficiente para resolver seus graves problemas", disse Berlusconi, de 71 anos, após se reunir na segunda-feira com Marini. Teoricamente, Napolitano ainda poderia pedir que Marini ou outro político tente novamente formar o governo provisório, mas isso é improvável diante da insistência do bloco de centro-direita, liderado por Bersluconi, para que haja eleições imediatas. O 61o gabinete italiano desde o fim da Segunda Guerra caiu em janeiro, quando Prodi perdeu a maioria no Senado e foi posteriormente derrotado num voto de confiança. Walter Veltroni, prefeito de Roma e sucessor de Prodi como líder do bloco de centro-esquerda, torcia por um adiamento nas eleições, o que talvez lhe permitisse chegar ao pleito com mais condições de derrotar Berlusconi. "Acho que corre o risco de ser uma oportunidade perdida para a política italiana, apressando-se para eleições com uma lei distorcida", afirmou Veltroni.