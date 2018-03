Governo não negociará com o ETA, diz Zapatero

O governo da Espanha não está preparado para negociar com o grupo separatista basco ETA, afirmou o chefe de governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, em uma entrevista publicada neste domingo, 29, no jornal El País. "O diálogo tem se demonstrado inútil diante do que o ETA tem feito. É um caminho que não tem dados os resultados desejados", afirmou o chefe de governo em uma entrevista de nove páginas ao periódico. Em março de 2006, o ETA anunciou o que descreveu como um cessar permanente da violência, mas rompeu a trégua apenas nove meses depois, matando duas pessoas na explosão de um carro-bomba na garagem do Aeroporto de Madri. Desde 1968, o ETA já matou mais de 825 pessoas em sua campanha terrorista cujo objetivo é a criação de um território independente em uma zona situada entre o norte da Espanha e o sudoeste da França.