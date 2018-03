Governo turco impõe sanções a colaboradores do PKK O governo da Turquia decidiu na quarta-feira impor sanções econômicas contra grupos que apóiam o clandestino Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), disse uma autoridade governamental. As medidas discutidas durante uma reunião de gabinete pode afetar a administração autônoma curda de Masoud Barzani no norte do Iraque, que tem irritado Ancara ao se recusar a combater o PKK. Milhares de rebeldes do PKK estão baseados no norte do Iraque.