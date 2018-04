Grã-Bretanha aumenta nível de alerta de terrorismo para 'grave'

"O Centro de Análise Conjunta de Terrorismo (JTAC, na sigla em inglês) aumentou hoje a ameaça de terrorismo internacional à Grã-Bretanha de substancial para grave. Isso significa que um ataque terrorista é muito provável, mas devo destacar que não há informações sugerindo que um ataque seja iminente", disse ele em comunicado.

"A JTAC mantém o nível de ameaça sob constante revisão e faz seus julgamentos baseados em uma ampla série de fatores, incluindo a intenção e as capacidades de grupos terroristas internacionais na Grã-Bretanha e no exterior", dizia o comunicado.

No dia 28, a Grã-Bretanha vai sediar uma conferência internacional sobre o Afeganistão que contará com a presença do presidente afegão, Hamid Karzai, do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, do secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, da secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, e de ministros da Relações Exteriores de outros importantes parceiros do Afeganistão.

O gabinete do Ministério do Interior disse que o nível de ameaça significa que as pessoas deveriam permanecer em alerta, inclusive ficar de olho em sacolas suspeitas no transporte público. Mas acrescentou que as pessoas deveriam seguir com a vida como fazem normalmente porque o risco de serem vítimas de um ataque era muito baixo.

(Reportagem de Jon Boyle e Tim Pearce)