Grã-Bretanha diz que asilo a Assange no Equador não mudaria nada A Grã-Bretanha afirmou ao Equador nesta quinta-feira que conceder asilo político a Julian Assange não mudaria em nada a situação e que isso poderia causar a revogação do status diplomático da embaixada do governo equatoriano em Londres para permitir a extradição do fundador do WikiLeaks.