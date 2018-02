Grã-Bretanha envia drones para missões de vigilância na Síria

A decisão da Grã-Bretanha surge depois de o governo turco ter dito na segunda-feira que iria permitir que combatentes curdos iraquianos reforçassem o contingente dos curdos na cidade síria de Kobani, na fronteira da Turquia.

O ministro da Defesa da Grã-Bretanha, Michael Fallon, disse que os drones Reapers e Rivet Joint voariam sobre a Síria como parte de "esforços para proteger nossa segurança nacional contra a ameaça terrorista que emana de lá".

Mas, em uma declaração escrita ao Parlamento, ele sublinhou que os Reapers não seriam autorizados a usar suas armas na Síria, algo que iria requerer "permissão adicional", segundo afirmou, ou seja, uma votação no Parlamento.

Fallon anunciou na semana passada que a Inglaterra estava enviando drones armados Reapers para realizar ataques aéreos contra Estado Islâmico no Iraque. Até agora, a Royal Air Force realizou cerca de 38 missões de combate no Iraque.

O Parlamento aprovou ataques aéreos no Iraque no mês passado, depois de um pedido do governo iraquiano. Mas a Grã-Bretanha não está realizando bombardeios na Síria. Fallon já havia dito que ataques no território sírio exigiriam aprovação parlamentar fresco.

(Reportagem de William James)