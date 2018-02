Grã-Bretanha enviará mais apoio militar ao Iraque para combate ao Estado Islâmico

O governo britânico anunciou no mês passado que havia enviado uma equipe de treinadores ao Iraque para ajudar os combatentes curdos peshmergas a fazer manutenção e usar metralhadoras pesadas contra militantes radicais que tomaram grande parte do território do Iraque e da Síria em uma ofensiva militar violenta.

Aviões britânicos também têm participado de ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, que já decapitou dois trabalhadores de ajuda humanitária britânicos e dois jornalistas norte-americanos.

O secretário da Defesa britânico, Michael Fallon, que reuniu-se com autoridades do governo iraquiano em Bagdá, disse que além do treinamento, a Grã-Bretanha busca reduzir as deficiências no equipamento militar britânico.

"Vamos fazer mais entregas de suprimentos: peças de reposição para metralhadoras, binóculos, kits de primeiros socorros", disse ele durante visita a um campo de tiro onde os soldados britânicos do regimento de Yorkshire estavam ensinando peshmergas a usar metralhadoras britânicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos intensificando a aposta na formação e fornecimento tanto de armas como de munições", acrescentou.