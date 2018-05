Grã-Bretanha está preocupada com novo surto de aftosa A chefe do serviço veterinário da Grã-Bretanha disse que há preocupações sobre um possível novo surto de febre aftosa no sudoeste de Londres, além da zona de vigilância estabelecida em volta de um local onde a doença já se manifestou. Debby Reynolds afirmou na sexta-feira (horário local) que os testes ainda não haviam sido realizados e enfatizou que havia apenas "leves sinais de infecção".