Grã-Bretanha nega visto para jogadores de futebol de Gaza A Grã-Bretanha recusou vistos de entrada a jovens jogadores palestinos porque teme que eles possam não ser capazes de retornar para Gaza, controlada pelo Hamas, depois de uma viagem de três semanas de treinamento pelo norte da Inglaterra. "Nós estamos terrivelmente chocados. A recusa afetou seriamente o espírito dos jogadores", disse o técnico do time, Abdel-Hai Abu Saleem. Uma autoridade consular em Jerusalém escreveu ao membros da equipe, que adotou o nome de Palestina, para contar que eles não teriam permissão para entrar na Grã-Bretanha porque eram incapazes de fornecer garantias a Israel de que poderiam retornar para casa ao fim da viagem. O time é formado por jogadores com idades abaixo de 19 anos. Os jogadores iriam permanecer na Inglaterra por três semanas e jogar partidas nas cidades de Chester e Blackburn como preparação para um torneio classificatório para um campeonato asiático que será realizado no Uzbequistão em novembro. Um porta-voz do consulado britânico em Jerusalém disse que os pedidos de visto foram recusados porque eles não atendiam ao critérios das leis de imigração da Grã-Bretanha. "Geralmente, nós apoiamos os esforços para construir laços entre a Palestina e a Grã-Bretanha e nós apoiamos projetos similares no passado. Nós lamentamos que nessa ocasião somos incapazes de emitir os vistos que iriam permitir a visita", disse o porta-voz. Abu Saleem afirmou que os receios do consulado britânico são infundados e que recentemente o mesmo time viajou para a Noruega e que as autoridades do país ajudaram a assegurar sua partida e retorno para Gaza através da Passagem de Erez. "As autoridades britânicas estão dando desculpas frágeis... Eles pensam que porque Gaza é um lugar pobre os jogadores não vão voltar. Nós amamos Gaza e não vamos abandoná-la", acrescentou. Há anos, jogadores de futebol de Gaza encontram dificuldades quando tentam viajar para campeonatos fora do país e as partidas às vezes têm de ser adiadas ou canceladas por causa das restrições feitas por Israel a viagens para fora do território. Os times nacionais da Palestina realizam todas as suas competições fora do país porque os territórios palestinos são considerados inseguros para a realização de jogos e não há liga nacional organizada. (Reportagem adicional de Adam Entous)