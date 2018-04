Grã-Bretanha pede explicações de diplomata argentino

"Dadas nossas preocupações com os incidentes recentes com navios de cruzeiro em Ushuaia e agora esses últimos relatos, nós convocamos o diplomata argentino esta tarde para uma explicação", disse a porta-voz.

"Nós também vamos discutir esse desdobramento preocupante com nossos parceiros próximos."

A ministra da Indústria da Argentina, Debora Giorgi, pediu que os executivos das empresas parem de importar bens britânicos, informou uma fonte do ministério, complicando ainda mais as relações às vésperas do aniversário de 30 anos da guerra das Malvinas.

(Reportagem de Matt Falloon)