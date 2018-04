Grã-Bretanha recebeu aviões dos EUA com supostos terroristas Dois aviões dos EUA que transportavam acusados de terrorismo reabasteceram-se na base norte-americana da ilha britânica de Diego Garcia, no oceano Índico, em 2002, afirmou a Grã-Bretanha na quinta-feira, contradizendo informações divulgadas anteriormente. "Ao contrário dos relatos fornecidos antes, sobre Diego Garcia não ter sido usada para os vôos de rendição, recentes investigações realizadas pelos EUA revelaram agora que em duas ocasiões, ambas em 2002, isso ocorreu", afirmou David Miliband, ministro britânico das Relações Exteriores, ao Parlamento de seu país. "Em ambos os casos, um avião norte-americano com um único detento a bordo reabasteceu-se na instalação norte-americana de Diego Garcia", disse. O governo da Grã-Bretanha havia dito antes, por várias vezes, que não possuía informações sobre o território britânico ter sido usado para a transferência de acusados de terrorismo realizada fora do âmbito dos procedimentos normais de extradição depois de o presidente dos EUA, George W. Bush, ter subido ao poder, em 2001. Já o governo norte-americano admitiu ter adotado essa prática, conhecida como "rendição." Miliband afirmou "lamentar muito" ter de corrigir as negativas anteriores do governo com base em novas informações repassadas aos britânicos pelo governo dos EUA no dia 15 de fevereiro. "Um erro cometido em uma análise dos registros norte-americanos fez com que esses casos não fossem divulgados." A admissão do erro gerou críticas duras dos parlamentares. A polícia britânica disse no ano passado não ter encontrado provas para dar suporte às acusações de que aviões da CIA com suspeitos de terrorismo a bordo pousaram ilegalmente em aeroportos britânicos. Esses acusados, segundo se suspeita, foram submetidos a tortura em prisões secretas localizadas na Europa.