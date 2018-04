Granadas atingem prédios da UE e da ONU em Kosovo Granadas de mão foram atiradas em prédios da União Européia e da Organização das Nações Unidas (ONU) na cidade com forte presença sérvia de Mitrovica após o Kosovo declarar independência com o respaldo da UE. Uma granada explodiu na missão da ONU sem causar prejuízos significativos, informou uma fonte na cidade. Autoridades da UE deixaram os prédios, que abrigam a equipe que está preparando uma missão para supervisionar a independência de Kosovo. Tropas francesas da força de paz lideradas pela Otan prepararam barreiras de concreto e arame para fechar as pontes dividendo albaneses e sérvios em Mitrovica em caso de confronto. (Por Matt Robinson)