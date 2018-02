Grécia deve alcançar metas ou arrisca perder resgate--ministro

"A Grécia deve aplicar as medidas que já foram votadas como parte de seu orçamento para 2012, para que siga em direção às metas com que se compromeu e para evitar perder mais da sua credibilidade e arriscar a próxima parcela de auxílio", disse Stournaras ao parlamento antes do voto de confiança, no domingo.

Ele alertou que as negociações com os credores estrangeiros seriam "longas e árduas" e que o governo iria insistir no tempo adicional para realizar medidas de austeridade.

Stournaras disse que a Grécia enfrentou uma recessão mais profunda do que se esperava, que a impediria de alcançar suas metas, mas que a austeridade adicional apenas aprofundaria a recessão.

Ele também prometeu que o governo vai concluir as reformas exigidas sob o âmbito do resgate, acelerar privatizações e aumentar a competitividade para movimentar a economia atingida pela recessão.

(Por George Georgiopoulos)