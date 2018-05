Grécia espera receber apoio da UE para recuperar-se de incêndios Aviões jogavam água sobre as chamas que ainda ardem em regiões de floresta da Grécia, na sexta-feira, dia em que a União Européia (UE) prometeu enviar ao país um grande montante de ajuda a fim de garantir sua recuperação após mais de uma semana de incêndios disseminados. Os bombeiros combatiam na sexta-feira duas grandes frentes de chamas. O fogo provocou uma emergência nacional, matou mais de 63 pessoas e deixou outros milhares desabrigados. Casas pré-fabricadas estavam sendo fornecidas a uma velocidade de 40 por dia e, em muitas oportunidades, foram colocadas em áreas de montanha a fim dar abrigo a pessoas cujos lares haviam sido consumidos pelas chamas. O governo pagou mais de 70 milhões de euros (96 milhões de dólares) para mais de 20 mil vítimas cujas propriedades acabaram destruídas. O Ministério das Finanças afirmou que os incêndios haviam provocado um prejuízo de ao menos 1,2 bilhão de euros à economia do país, mas meios de comunicação gregos estimaram esse montante em cerca de 4 bilhões. A autoridade da UE encarregada de um fundo de ajuda de 1 bilhão de euros prometeu socorrer a Grécia depois de visitar, de helicóptero, os vales atingidos pelo fogo no sul da península do Peloponeso. "Se os danos somam, como os senhores escreveram nos jornais, 4 bilhões de euros, então isso significará o envio de 200 milhões de euros do fundo de solidariedade. Mas eu espero que os danos tenham sido menores", afirmou a comissária de Política Regional da UE, Danuta Huebner, a repórteres após reunir-se com o primeiro-ministro grego, Costas Karamanlis, em Atenas. José Manuel Barroso, presidente da Comissão Européia (Poder Executivo da UE), deve voar para a Grécia ainda na sexta-feira a fim de conversar com o governo grego. Barroso havia descrito os incêndios como um "desastre europeu." Apenas duas semanas antes de eleições parlamentares serem realizadas no país, Karamanlis vê-se duramente criticado devido à forma como o governo dele, conservador, enfrentou a pior onda de incêndios já ocorrida na Grécia, segundo se tem notícia. Prevê-se que os eleitores gregos, antes de decidir seu voto, observem com atenção a forma como o governo distribuirá os esforços de ajuda.