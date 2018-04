Grécia parece pronta para concordar com exigência da Alemanha Legisladores gregos pareciam destinados a concordar com um acordo de resgate profundamente impopular no domingo para evitar o que o primeiro-ministro Lucas Papademos advertiu que seria "um caos econômico", e a Alemanha exigiu de Atenas mudanças dramáticas para se manter na zona do euro.