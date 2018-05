Gregos correm para receber indenização por incêndios

Milhares de gregos lotaram agências bancárias nesta quinta-feira para pegar indenizações do governo por estragos provocados pelos piores incêndios florestais já registrados no país, que mataram 63 pessoas em uma semana. Qualquer pessoa pode receber imediatamente 3.000 euros (cerca de 8.000 reais) nos bancos das áreas afetadas, basta apresentar documentos e preencher um formulário -- um procedimento simples, que segundo o governo mostra sua rapidez na reação à crise. Mas críticos, que já haviam apontado a incompetência inicial do governo conservador no combate ao fogo, agora dizem que o sistema de indenizações está aberto a fraudes generalizadas. "Quem é toda essa gente? Não reconheço um só deles, e vivi aqui minha vida inteira", disse Ourania Fotopoulou, enquanto pelo menos 400 pessoas faziam fila diante de uma agência bancária em Pyrgos, capital provincial na península ao sul do Peloponeso, região mais afetada. Muita gente na fila falava com sotaque de fora da região, e alguns admitiam ter vindo de lugares distantes, como Atenas ou Tessalônica, cidade 600 quilômetros ao norte dali. "Vieram para cá centenas de ciganos que não moram aqui", queixou-se à Reuters Gerasimos Halilopoulos, um cigano de Pyrgos. "Isso está dificultando minha vida, porque preciso do dinheiro." O governo disse que os formulários serão posteriormente verificados e que fraudadores serão punidos. Só na quarta-feira, os bancos distribuíram mais de 24 milhões de euros (66 milhões de reais). O primeiro-ministro Costar Karamanlis disse que o sistema simplificado é o correto. "A ordem é avançar rapidamente, sem qualquer demora. Estamos removendo obstáculos burocráticos. Nada deve ficar no caminho do cumprimento do nosso dever", disse ele em entrevista coletiva. A reação do governo à crise pode ser decisiva para a reeleição ou não de Karamanlis nas eleições parlamentares do dia 16. O jornal Kathimerini, de centro-direita, disse que ele precisa se recuperar da impotência inicial diante dos incêndios. Uma charge num jornal mostrou um helicóptero voando sobre uma terra queimada e lançando notas de dinheiro, enquanto o piloto diz: "Sim, primeiro-ministro, conforme o combinado, estamos lançando notas de 100 euros para que a terra fique verde de novo". Mais de 500 casas e enormes extensões florestais foram destruídas pelos incêndios, os piores na Europa em uma década, segundo a Agência Espacial Européia. Dos 63 mortos, 38 estão tão queimados que só puderam ser reconhecidos por exames de DNA. Os incêndios provocaram prejuízos de pelo menos 1,2 bilhão de euros, disse um ministro à Reuters. Cidadãos já doaram 38 milhões de euros a um fundo de ajuda, mas a imprensa diz que há risco de que o dinheiro seja desviado para fraudadores.