Greve dos ferroviários afeta milhões de pessoas na Alemanha

Milhões de viajantes foram afetados pela maior greve ferroviária na história da Alemanha, promovida pelo sindicato de maquinistas GDL, que, após paralisar quase totalmente o transporte de mercadorias, iniciou na madrugada desta quinta-feira, 15, a interrupção geral no serviços do transporte público. A greve afeta especialmente o leste da Alemanha, onde só circulam 10% dos trens de passageiros regionais. Nas grandes cidades, como Berlim, os intervalos entre os trens locais chegam a 40 minutos. Às 2 horas da madrugada (horário local), o GDL iniciou a suspensão majoritária do transporte de passageiros nas linhas locais, regionais e longa distância da Deutsche Bahn, a rede ferroviária alemã. No oeste a situação parece ser menos dramática. A Deutsche Bahn calcula que circulam 50% dos comboios regionais e locais e 60% dos trens de longo percurso. Na prática, porém, muitos trens que deviam circular dentro do plano de serviços mínimos e de emergência não funcionam. A greve nas ferrovias alemãs deve durar 48 horas. O sindicato se mostrou satisfeito com o desenvolvimento da greve e anunciou que nas oito primeiras horas pararam mais de 550 maquinistas em toda a Alemanha. O GDL exige a elaboração de um convênio para os maquinistas independente do resto do pessoal da Deutsche Bahn e aumentos salariais de até 30%, assim como um bônus. As negociações se encontram paralisadas há mais de 10 dias. O sindicato espera uma nova oferta para voltar à mesa de conversas, mas a empresa afirma que não se deixará chantagear por uma minoria do pessoal.