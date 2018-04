Greve dos transportes na França se aproxima do fim Os trabalhadores dos transportes públicos franceses decidiram em suas assembléias de quinta-feira encerrar a greve iniciada no dia 13 e dar uma chance para as negociações sobre a reforma previdenciária. O número de trens nas ferrovias nacionais e no metrô de Paris já está quase normalizado, mas o serviço só deve ser completamente restaurado no fim de semana. A greve, iniciada no dia 13, representa o maior desafio até agora ao presidente Nicolas Sarkozy, eleito em maio com a promessa de reformas. O governo diz que a paralisação causou prejuízos de 400 milhões de euros por dia (quase 600 milhões de dólares). Aliados do presidente Nicolas Sarkozy comemoraram o fim das paralisações, mas os sindicatos mais radicais ameaçam retomar a greve em dezembro se estiverem descontentes com o rumo das negociações. Mas o governo se considera vitorioso pelo simples fato de que os sindicatos aceitaram negociar, ao contrário do que aconteceu em 1995, quando uma greve com grande adesão obrigou o governo a suspender uma reforma previdenciária semelhante. Sarkozy manteve-se excepcionalmente discreto durante o impasse. "O sucesso do método Sarkozy", foi a manchete do jornal direitista Le Figaro. Até o ex-primeiro-ministro Dominique de Villepin, crítico de Sarkozy, apesar de também ser conservador, elogiou o chefe de Estado. "A preocupação expressa de não politizar, não buscar garantir que há um vencedor e um perdedor, é a estratégia correta nas questões sociais", disse Villepin ao canal France 2. Sarkozy não quis ceder no principal elemento da sua reforma -- o fim do regime especial de pensões que permite a determinadas categorias do funcionalismo público se aposentar com 2,5 anos de antecedência. Mas ele sinalizou disposição em fazer concessões em outras áreas, como salários, e a imprensa francesa diz que a estatal ferroviária SNCF pode ter gastos de até 100 milhões de euros por ano (150 milhões de dólares) devido a aumentos de salários e benefícios que sejam negociados. (Com reportagem de Gerard Bon)