Greve no aeroporto de Frankfurt continua até o fim de semana

A companhia aérea alemã Lufthansa já cancelou centenas de voos por dia devido às paralisações, que começaram na quinta-feira passada.

Pouco menos de 200 trabalhadores estão em greve por causa de uma disputa salarial com a Fraport, que opera o aeroporto. Entre os grevistas está a categoria responsável por guiar as aeronaves para os locais de estacionamento.

A última paralisação começou às 4h(GMT) na segunda-feira e estava prevista para continuar até às 4h (GMT)da quarta-feira. Agora será estendida para as 22h(GMT) da sexta-feira, disse o sindicato Gdf na terça-feira.

O aeroporto de Frankfurt, terceiro maior em termos de número de passageiros da Europa, normalmente tem 1.300 voos diários. Os aviões não decolam ou pousam entre as 22h e 4h (GMT) por causa de uma proibição de voos noturnos.

A Fraport disse que mais de 80 por cento dos voos decolaram na segunda-feira. Ela estimava o cancelamento de 197 voos até agora de um total de 1.200 programados para terça-feira, o que significa que em torno de 84 por cento dos serviços continuavam acontecendo.

A Lufthansa, que é responsável por mais da metade dos voos no aeroporto de Frankfurt, disse que esperava cancelar apenas 160 dos voos de partida e chegada em rotas alemãs e europeias na terça-feira, após cancelar em torno de 200 na segunda-feira. O número de cancelamentos cairá mais na quarta-feira, para em torno de 100.

Todos os voos internacionais irão decolar nesta semana, afirmaram.

A Fraport pediu ao sindicato Gdf para acabar com a greve e voltar para as negociações. O sindicato não mostrou sinais de desistência, aumentando os períodos da greve a cada vez e dizendo que as paralisações podem continuar por semanas.

O sindicato acusou a operadora na terça-feira de usar equipe não qualificada e colocar a segurança do aeroporto em perigo, o que foi negado pela Fraport, que disse que a segurança era sua maior prioridade.

