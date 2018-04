Grupo Air France-KLM confirma três voos do Brasil para a Europa

SÃO PAULO - O grupo Air France-KLM confirmou na tarde desta segunda-feira, 19, a retomada de três partidas do Brasil para a Europa entre esta noite e a próxima terça-feira, 20. Contudo, a rota para a França foi alterada de Paris para Toulouse. Desde quinta-feira, as operações do grupo estavam suspensas em função do caos aéreo europeu gerado pela erupção de um vulcão na Islândia.

De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, até as 15h50 havia a confirmação dos voos AF445, que vai partir às 19h10 do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Toulouse, na França e do KL792, que vai partir às 18h40 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Amsterdã, na Holanda. Para a tarde de terça está prevista mais uma partida de Guarulhos para Toulouse.

As duas empresas ressaltam que vão priorizar passageiros já reservados nos voos e que aceitem ir para Toulouse. Os passageiros hospedados em hotéis também terão prioridade.

A recomendação é de que os clientes continuem acompanhando as informações pelo sites www.airfrance.com.br e www.KLM.com.br ou pelos telefones Air France: 4003-9955 e KLM: 4003-1888

Cancelamentos

Ao menos 29 voos - 17 pousos e 12 decolagens - entre o Brasil e a Europa foram cancelados nesta segunda-feira. A maior parte deles faria a rota Brasil-França e Brasil-Inglaterra ou vice-versa.

Segundo a Infraero, até as 13h30, no Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram suspensos 13 chegadas e nove partidas. Já no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), foram cancelados quatro pousos e três decolagens.