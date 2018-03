Grupo protesta contra proibição de cogumelos na Holanda

Manifestantes se reuniram neste sábado, 27, na praça de Dam, no centro de Amsterdã, numa tentativa de impedir o governo holandês de proibir o uso de cogumelos alucinógenos. Carregando faixas com as frases "Quando proibirão os pães?" e "Dono do próprio cérebro", mais de 100 pessoas, alguns utilizando chapéus lembrando o formato tradicional do cogumelo da espécie Amanita muscaria, protestaram a favor da legalização do fungo. Após diversos incidentes envolvendo turistas em março, quando uma adolescente francesa cometeu suicídio após ingerir os cogumelos, o governo decidiu tornar o consumo ilegal. Arno Adelaars, autor de um livro sobre os cogumelos, disse que a medida apenas marginalizaria os usuários e que, em vez disso, eram necessárias mais informações sobre como utilizar corretamente os cogumelos. "Apenas os estrangeiros tem este problema, os holandeses não, porque possuem boas informações", acrescentou. "Amsterdã é como um local de peregrinação para jovens da Europa, eles vêm até aqui para se divertir de todas as maneiras."