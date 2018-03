Haider estava bêbado na hora do acidente, diz porta-voz

Um porta-voz do político austríaco Joerg Haider informou que ele estava bêbado na hora do acidente de carro que causou a sua morte. Stefan Petzner disse que os níveis de álcool no sangue de Haider estavam acima dos limites permitidos quando bateu o carro neste sábado, 11, na província de Carinthia, onde era governador. A polícia disse que o carro estava correndo com o dobro do limite de velocidade quando bateu e capotou. Petzner disse nesta quarta, 15, que se sentiu obrigado a confirmar a especulação de que o líder do partido liberal estava intoxicado. O funeral de Haider será no sábado, 18.