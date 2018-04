Helicóptero americano cai no norte da Itália; quatro morrem

Um helicóptero Blackhawk dos Estados Unidos caiu nesta quinta-feira, 8, no norte da Itália com 11 pessoas a bordo, deixando quatro mortos e seis feridos, informou um bombeiro local. A equipe de resgate confirmou ainda que todos os mortos são membros das Forças Armadas norte-americanas. Segundo a CNN, ninguém em terra foi ferido com a queda do aparelho. O acidente aconteceu em uma região rural próxima à cidade italiana de Treviso, ao longo da margem do rio Piave. "Parece que caiu entre a ponte da estrada 13 e a ponte da estrada A27", disse o bombeiro. O helicóptero saiu de uma base militar norte-americana perto da área, em Aviano Especialistas da Aeronáutica militar americana e italiana foram à região para investigar as causas do acidente.