Helicóptero com 18 pessoas cai na Escócia; todos sobrevivem

Um helicóptero com 18 pessoas a bordo caiu no Mar do Norte, na costa da Escócia, nesta quarta-feira, 18, mas todos sobreviveram, informaram os serviços de resgate britânicos. A aeronave modelo Super Puma acidentou-se a cerca de 190 quilômetros da cidade escocesa de Aberdeen, quando voava para uma plataforma de extração de petróleo no mar, disse uma porta-voz do ministério da Defesa. "Todos os 18 foram salvos", afirmou uma porta-voz da Guarda Costeira. Quinze pessoas foram resgatadas em botes, enquanto 3 foram levadas por helicópteros. Segundo a Defesa, a causa do acidente ainda não está clara. Antes do anúncio do resgate das vítimas, o Reino Unido dizia não ter relatos de sobreviventes ou feridos. O porta-voz militar James Lyne disse à rede BBC que havia coletes salva-vidas no helicóptero, equipados com dispositivos eletrônicos, o que pode ter ajudado a localizá-los. (Matéria atualizada às 18h30)