Helicóptero militar britânico cai no norte da Inglaterra

Um helicóptero do exército britânico caiu perto de uma base militar no norte da Inglaterra nesta quarta-feira, 8, e ao menos oito pessoas foram levadas a hospitais, disseram autoridades. Não foram liberados mais detalhes sobre os feridos. Sete pessoas foram levadas para dois hospitais por helicópteros da força aérea britânica após o acidente. O helicóptero que caiu acertou uma área florestal próxima a ao Catterick Garrison, no norte de East Yorkshire, a cerca de 385 quilômetros ao norte de Londres, segundo uma porta-voz do serviço de ambulâncias da cidade. Ela afirmou ainda que a oitava pessoa foi levada a um hospital pela estrada. O acidente aconteceu antes das 21 horas (horário local). "Os relatos iniciais indicavam pessoal militar envolvido e que houve vítimas", disse um policial de North Yorkshire. O exército possui seu Centro de Treinamento da Infantaria fora de Catterick, sua maior guarnição militar.