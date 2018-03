Homem alcoolizado tenta seqüestrar avião na Turquia

Um passageiro alcoolizado tentou sequestrar um avião da Turkish Airlines que voava para a Rússia na quarta-feira, mas foi detido pelos passageiros, disse uma porta-voz do aeroporto à Reuters. Nenhum explosivo foi descoberto com o passageiro e o avião prosseguiu normalmente para seu destino "Ele estava muito bêbado. Ele deu um bilhete à aeromoça dizendo que tinha explosivos com ele' disse o gerente da companhia aérea Temel Kotil. O vice subsecretário do Ministério dos Transportes da Turquia, Fuat Akin, disse que os passageiros dominaram o homem. O avião, que tinha 162 passageiros a bordo, devia pousar logo em São Petersburgo. (Por Ercan Ersoy e Daren Butler)